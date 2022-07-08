شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يتدرب منفردا فى الأهلي ويؤدى جلسة تأهيل في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عمار حمدي جانبًا من التدريبات بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب بعد جراحة الرباط الصليبي.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.