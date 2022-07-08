شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع سواريز لإنهاء تحضيرات الأهلي لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، جلسة مع ريكاردو سواريش المدير الفني، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وناقش عبد الحفيظ الأمور التنظيمية والإدارية مع المدير الفني، استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الفريق عددًا من المباريات المهمة.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.