شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. طاهر يواصل التأهيل ومحمود وحيد يبدأ الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طاهر محمد طاهر لاعب وسط الأهلي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى طاهر جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، قبل أن يواصل تدريباته منفردًا في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

وبدأ محمود وحيد لاعب الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الضامة.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.