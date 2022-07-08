مران على "سرعة رد الفعل" لحراس مرمى الزمالك..وتعليمات خاصة للجزيرى وزيزو

القاهرة - سامية سيد - خاض حراس مرمى الزمالك، مجموعة من التدريبات الخاصة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز أيمن طاهر خلال مران اليوم على سرعة رد الفعل باستخدام "الصدادة" الحديدية، بجانب خوض فقرة أخرى للتعامل مع التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء

كما عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة سريعة مع سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو ثنائي الأبيض، خلال مران اليوم الجمعة، ومنح المدير الفني الثنائي بعض التعليمات الفنية بخصوص الضغط على مدافعي المنافس أثناء فقدان الكرة، وحرص اللاعبان على تطبيق التعليمات بشكل فعلي خلال المران.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة، وركز الجهاز الفني على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث حرص "فيريرا" على اشتراك عدد كبير من اللاعبين في التصويب على المرمى من مسافات ومساحات مختلفة. وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة خلال التقسمية التي شهدت تألق الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وإسلام جابر وعبدالله جمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.