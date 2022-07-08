شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يواجه "عزومات اللحمة" لنجوم الأهلى بالميزان اليومى خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بالخضوع لقياسات وزن يومية خلال أيام العيد خوفاً من زيادة أوزان اللاعبين خلال عزومات اللحمة المعروفة خلال عيد الاضحى المبارك.

ويخوض الأهلي تدريباته خلال أيام العيد في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وألتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة