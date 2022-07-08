شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يهنىء لاعبى الزمالك بعيد الأضحى ويحذرهم من "اللحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص "فيريرا" على تهنئة اللاعبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحذر المدير الفنى اللاعبين من الافراط فى تناول اللحم خلال أيام عيد الأضحى، خوفًا من التأثير على معدل اللياقة البدنية، وشهدت الجلسة حديث سريع عن أبرز فقرات المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل، حذر فيريرا لاعبى فريقه من الإستهانة بالمباراة المقبلة أمام المقاولون، مشددًا على لاعبيه بضرورة توخى الحذر والحيطة أثناء المباراة ، مؤكدا أن الفوز الأخير الذى حققه لاعبو الذئاب أمام الجونة بكأس مصر ربما يكون دافع كبير للاعبين لمواصلة الإنتفاضة من أجل الإبتعاد عن صراع الهبوط .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة .