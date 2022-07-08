شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز الفنى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، بطولة إفريقيا للجمباز الفني كبار وناشئين والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وحتى 11 يوليو الجاري، بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادي المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ونهى عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز.

ورحب إيهاب أمين خلال كلمته بضيوف مصر من القارة السمراء على أرض المحروسة متمنيًا التوفيق للجميع خلال منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني.

مؤكدًا أن الجمباز المصري يخطو خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية ويقدم العديد من النجاحات سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.

واشار ايهاب ان البطولة تعتبر هامة للاعبين المصريين حيث تعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة العالم 2022 والتي بدورها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

فيما توجه الدكتور إيهاب أمين بالشكر للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود فى تنظيم البطولات الدولية والقارية لمختلف الألعاب الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص لما تملكه مصر من منشات شبابية ورياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول وهي: "الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف".

ويمثل منتخب مصر في البطولة الإفريقية للجمباز الفني:

منتخب الرجال:عمر العربي وزياد خاطر وأحمد علي ومحمد منتصر وعبد الرحمن عبد الحليم وعلي زهران، ويقودهم فنيًا كلًا من عرفات محمود وشريف جودت.

منتخب الناشئين:مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا وآسر أيمن الكيكي وعبد الله عبد الحليم، ويقودهم فنيًا كلًا من

محمد عبد الروؤف ومصطفى عمر والمدير الفني جمال مطر.

منتخب الانسات:جنا هاني وجنا عادل وجنا إبراهيم وزينة إبراهيم ونانسي طمان، ويقودهم فنيًا أماني جمال ومحمود موسى

منتخب الناشئات:جودي جوهر وسيرين أبوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام، ويقودهم فنيًا رضوى الجوهري وعمر إبراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين.

وتعتبر هذه البطولة هي ثاني البطولات الإفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.