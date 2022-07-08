شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..سرعة الإيقاع سر تسمية الأرجنتين بـ راقصى التانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُلقّب منتخب الأرجنتين بمنتخب التانجو، ويعود سبب تسميته بهذا إلى رقصة وموسيقى التانجو، والتي تعتبر من التراث الشعبي في الأرجنتين، وتتصف موسيقى التانجو بسرعة إيقاعها، وهذا هو سبب شهرة رقصة التانجو عالميًا، حيث تشتهر رقصة التانجو بأنها رقصة مثيرة وسريعة تمتاز بحركات جسدية سلسة ومرنة بشكل ملفت، وهذا وجه الشبه تحديدًا بين المنتخب الأرجنتيني ورقصة التانجو.

عُرف لاعبو منتخب الأرجنتين بسرعتهم وسلاسة حركتهم في أرض الملعب بالإضافة لأسلوب لعبهم الملفت، كما لو أنهم يرقصون التانجو في الملعب.

أول مباراة دولية لمنتخب الأرجنتين كانت عام 1901 وفازت فيها على الأوروجواي 3 – 2، بينما كان أكبر فوز لراقصي التانجو في عام 1942 على الإكوادور 12 - 0 وتلقى الأرجنتين أقسى هزيمة عام 1958 على يد كل من تشيكوسلوفاكيا وبوليفيا وإسبانيا بنتيجة 1 - 6.

فازت الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم مرتين 1978، 1986 وكان ترتيبها الثاني عامي 1930 و1990 و2014، ووصلت إلى الدور ربع النهائي أعوام 1966، 1978، 2006، 2010.

وتوج الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 15 مرة محققةً الرقم القياسي مناصفةً مع منتخب الأوروجواي.

كما حصل الأرجنتين على الميدالية الذهبية لكرة القدم في أولمبياد 2004 في أثينا والميدالية الفضية في أولمبياد 1928، 1996 وفاز منتخب الشباب بكأس العالم للشباب في كرة القدم 6 مرات.