شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد هشام السبكى لاعب اليد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد اللاعب هشام السبكي لاعب فريق كرة اليد، لمدة موسمين وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد هشام السبكي من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ تصعيده من قطاع الناشئين حيث حصد مع الفريق 16 بطولة محلية وقارية، 4 ابطال أفريقيا، 2 ابطال الكؤوس، 3 السوبر الافريقي، 5 الدوري العام، لقب كاس مصر، بطولة سوبر دوري مصري

ويأتي تجديد التعاقد مع هشام السبكي في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.