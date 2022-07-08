شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام يشكو البنك الأهلى للفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عصام صانع ألعاب البنك الأهلى على مقاضاة ناديه في الفيفا للحصول على كامل مستحقاته المالية المتاخرة لدى النادى البالغة 5 مليون جنيه نتيجة للضرر الذى وقع عليه نظرا لعدم مشاركته مع الفريق منذ انتقاله إليه قادما من المقاولون العرب .

ورغم حالة التألق الكبيرة التي شهدتها مشاركة اللاعب مع المقاولون العرب منذ عودته من الإحتراف الخارجي ، إلا أنه لم يظهر مع البنك الأهلى بالشكل المأمول ليقرر المدير الفني خالد جلال الإطاحة به والإستغناء عنه .

وقام اللاعب بشكوى ناديه للجنة شئون اللاعبين التي حكمت له بالحصول على مبلغ ستمائة ثمانية وأربعون ألف جنيه فقط لا غير وهو ما لم ينال رضا عصام وقرر مقاضاة ناديه في الفيفا للحصول على كامل مستحقاته المادية.



محمد عصام

كان محمد عصام انتقل للعب بنادى ناخون باثوم يونايتد أحد أندية الدرجة الثانية التايلاندي قبل العودة للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال حر لينضم لصفوف البنك الأهلى.