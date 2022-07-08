شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يحدد 13 يوليو موعدا للمعسكر الجديد استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، بإيجابيات المعسكر المغلق الذي يختتم اليوم بعد خوض مواجهتين وديتين أمام الأسواق الحرة ثم النصر.

وكان منتخب الناشئين قد حقق الفوز في مباراته الأولى علي الأسواق الحرة بثلاثية نظيفة، قبل أن يختتم معسكره الأول أمس بمواجهة النصر وديا .

ومنح محمد وهبة المدير الفني للمنتخب لاعبيه راحة سلبية للاحتفال بأجازة عيد الأضحي المبارك مع أسرهم قبل أن يعودوا للتجمع من جديد للدخول في معسكر مغلق مطول بالقاخرة أيضاً.

وقسم الجهاز الفني المعسكر المغلق لثلاث مراحل .. الأولي بالقاهرة تبدأ من 13 يوليو وحتي نهاية الشهر يتخللها مباراتين وديتين والثانية معسكر مغلق بالمملكة العربية السعودية من 30 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس يتخلله مباراتين وديتين ثم السفر إلي اسبانيا حيث المرحلة الأخيرة من الإعداد للبطولة العربية التي ستقام في الجزائر 22 أغسطس المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كل من محمد وهبة مديراً فنيا ومؤمن عبدالغفار مدرباً عاماً وعصام عبده مدرباً ويوسف طاهر مدرب حراس مرمي والدكتور حسين فتوح خليل طبيب واحمد سامي نصار مديراً إدارياً.