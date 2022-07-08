شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أنس أسامة.. سلة الاتحاد السكندرى تستعد للموسم الجديد نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى ميودراج بيريزيتش انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد نهاية يوليو الجارى، بمقر النادى بقلعة الشاطبى.

ومن المقرر أن ينضم أنس أسامة للفريق رسميا في فترة الاعداد، بعد ان انتقل الى زعيم الثغر قادما من الزمالك، حيث انتهى عقده مع الفريق الأبيض .

وكان أنس أسامة شارك مع المنتخب في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ، التي أقيمت بالأسكندرية ، حيث عاد للقاهرة ، على أن يعود للأسكندرية مع بداية فترة اعداد فريق سلة الاتحاد السكندرى.

وأعلن مسئولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى عن التعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ووقع اللاعب على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025