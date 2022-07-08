7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة، الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، منها طلب اتحاد الكرة حضور 5 آلاف مشجع فى مباريات كأس مصر، وصراع جنوب أفريقى على ضم بيرسى تاو.

اتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على تدريب المنتخب والمدرب يقبل تخفيض مطالبه المادية

توصل مسئولو اتحاد الكرة إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.

اتحاد الكرة يطلب حضور 5 آلاف مشجع فى مباريات كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه الموافقة على حضور 5 آلاف مشجع في مباريات كأس مصر موسم 2021 -2022، أسوة بمباريات الدورى العام هذا الموسم.

صراع جنوب إفريقى على شراء بيرسي تاو من الأهلي فى الصيف

يهتم أكثر من نادي جنوب إفريقي بالتعاقد مع بيرسي تاو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح مصير اللاعب الجنوب إفريقي من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر غامضا، مع تراجع مستواه وكثرة إصاباته العضلية وغيابه عن الأهلي لفترات طويلة، وهو ما بات لغزا محيرا داخل الفريق الأحمر.

أحمد عاطف عن عروض القطبين: أنا مع فيوتشر ومش عارف السنة الجاية فين

كشف أحمد عاطف، نجم فريق فيوتشر، عن حقيقة عروض القطبين الأهلي والزمالك وذلك بعد تألقه مع فيوتشر في الموسم الجاري، وقال أحمد عاطف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "كنت مركز أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم اللي قبله، كل موسم أركز على هذا ومعرفش اللى جاى فين هنقفل صفحة الفوز النهاردة ونركز في الدوري واللي جاي خلاص وان شاء الله خير".

مدير إدارة التعاقدات فى الإسماعيلى يقدم استقالة مكتوبة لمجلس إدارة الدراويش

تقدم سمير نصر مدير إدارة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى بإستقالة مكتوبة لمجلس إدارة ناديه خلال الساعات الاخيرة الماضية فى ظل رفضه الاستمرار فى منصبه اعتراضاً على سياسة التعاقدات فى القلعة الصفراء ، ومن المقرر أن ينافش مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى الإستقالة فى الاجتماع المقبل من أجل البت فيها سواء بقبولها وتكليف شخص أخر بالمهمة أو رفضها.

الزمالك يحرم المقاولون من إجازة عيد الأضحى.. اعرف السبب

قرر محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب منح فريقه إجازة لمدة 24 ساعة فقط، عقب خوض ودية طلائع الجيش والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثية أمس الخميس، على أن يستأنف ذئاب الجبل تدريباتهم غداً السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

الأهلى يفحص "ركبة" طاهر محمد طاهر لتحديد مصيره من مباراة فيوتشر

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى لفحص طبى قبل مران اليوم لتحديد مدى تعافيه وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما اشتكى اللاعب من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.