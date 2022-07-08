شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبحى: أسعى لتقديم مستوى مميز فى الاحتراف ونفسى أرجع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صبحى ظهير أيمن فريق إيجلز المالديفى، إنه يبذل قصارى جهده من أجل أن يقدم مستوى مميزا مع فريقه خلال هذه الفترة كى يتوج ببطولة الدورى المالديفى.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة : إنه مازال لديه أمل فى العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى من جديد نظرا لقلة اللاعبين فى مصر فى مركز الظهير الأيمن.

وأبدى صبحى سعادته بعد أن استطاع الحصول على جائزة رجل المباراة، حيث شارك خلال 90 دقيقة أمام ديجراندا، حيث ظهر بشكل مميز مما جعله يفوز بدرع أفضل لاعب فى اللقاء.

واختتم صبحى تصريحاته قائلا: إنه يجد دعم مميز من مجلس إدارة نادى ايجلز مما يجعله لا يفكر سوى فى التدريبات فقط لا غير نظرا لأن إدارة النادى لا تدخر جهدا فى سبيل إراحة لاعبى الفريق ماديًا ومعنويا.

وحقق فريق إيجلز المالديفى الذى يشارك مع أحمد صبحى ظهير أيمن الفريق الفوز على نظيره ديجرلندا بنتيجة 2-1 فى الجولة 22 من لقاءات الدورى المالديفى.

وأشاد الايطالى فرانسيسكو موريرو المدير الفنى لمنتخب جزر المالديف بامكانيات أحمد صبحى كما حرص على مقابلته عقب انتهاء مباراة فريق ايجلز أمام نظيره ديجراندا بفوز فريق صبحى بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق إيجلز جدول دورى جزر المالديف برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن نظيره مزيا الذى يحتل المركز الثانى برصيد 33 نقطة بشل مؤقت حيث يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق مسن.