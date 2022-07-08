شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى هدهود يكشف آخر تجهيزات صالات أمم أفريقيا لكرة اليد وعدد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى هدهود مدير صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، عن جاهزية الصالتين لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام فى مصر خلال الفترة من 9 حتي 19 يوليو الجاري.

وقال هدهود في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة :"جاهزون تماما ونعمل على قدم وساق من أجل الظهور بشكل مشرف والصالة على أتم الاستعداد لاستقبال البطولة كاملة".

وأضاف:" الدليل على ذلك أن اللجنة الإفريقية عندما جاءت لمعاينة الصالة قامت باختيارها لإقامة البطولة، هناك تطور تكنولوجي كبير الفترة الماضية داخل الصالة بأكتوبر وقمنا بالفعل باستضافة خمس بطولات عالمية من قبل وستكون هذه هي البطولة السادسة".

وأكمل:"قمنا بتجهيز كل ما يلزم الصالة أكتوبر الدولية من اضاءة وتجهيزات لاستقبال الجمهور الذي سيحضر مباريات المنتخب بالاتفاق مع شركة تذكرتي".

وأضاف:"سيتم السماح بحضور 4500 في صالة حسن مصطفى و2000 في صالة أكتوبر الدولية الشباب والرياضة".

وأختتم:"ستقوم اللجنة المكلفة من الاتحاد الأفريقي بزيارة ملعب صالة حسن مصطفى اليوم فى تمام الساعة الرابعة عصرا ثم سيتم التوجه لصالة الشباب والرياضة أيضا للتأكد من كافة التجهيزات قبل انطلاق البطولة".

ويقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً على صالة الدكتور حسن مصطفى تليه مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة الثامنة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،و رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصوري أريمو.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد