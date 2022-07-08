شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد سيناريو موسم 2015 فى صفقات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه نادي الزمالك، إلى استنساخ ميركاتو موسم الثنائية " التتويج بالدوري والكأس"، والذي حدث في عام 2015، استعداداً للموسم المقبل 2022/2023، وذلك فيما يخص الميركاتو الصيفي المنتظر، بعد فترة إيقاف قيد امتدت على مدار الموسم الجاري، حرمت الفريق الأبيض من تدعيم صفوفه بالشكل المناسب ليكون الزمالك جبراً على المنافسة في جميع البطولات بقائمة محددة من اللاعبين ودون أي تدعيمات صيفية أو شتوية، وهو ما أثر بشكل واضح على الفريق.

وأكد رئيس الزمالك، أن نادي الزمالك لديه ما يكفي لـ تمويل 20 صفقة كبرى في الميركاتو الصيفي المنظر، وشدد منصور على أن نادي الزمالك استطاع الحصول على توقيع أفضل اللاعبين من داخل وخارج مصر، مطالبًا الجماهير بالانتظار حتى نهاية الموسم دون قلق.

20 صفقة جديدة ليست رقماً غير معتاد لجماهير الزمالك، حيث سبق وضم الفريق الأبيض 18 لاعبًا فى موسم الثنائية، عندما استهل مرتضى منصور مهمته فى رئاسة القلعة البيضاء، فى 2014_2015، بالحصول على لقب الدورى الممتاز، بعد غياب 11 عامَا، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالى، بعدما تعاقد مع 18 لاعبَا.

وجاءت صفقات الزمالك فى موسم 2015 على النحو التالى:

فى حراسة المرمى، أحمد الشناوى من المصرى.

فى الدفاع إسلام جمال من طلائع الجيش، وأحمد دويدار ورضا العزب من الشرطة، ومحمد كوفى من بتروجت، وعلى جبر من الاتحاد، وصالح موسى من الإسماعيلى.

فى الوسط معروف يوسف من الشرطة، وطارق حامد من سموحة، وأحمد سمير من الداخلية، ومحمد شعبان من إنبى، وإبراهيم صلاح من العروبة السعودى، وأيمن حفنى من طلائع الجيش.

فى الهجوم محمد إبراهيم من ماريتيمو البرتغالى، وأحمد عيد عبد الملك من أهلى بنغازي الليبى، وخالد قمر من الشرطة، وعبد الله سيسيه من الاتحاد الليبى، وباسم مرسى من الإنتاج الحربى.