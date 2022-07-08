شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى كأس العالم لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" جدول مباريات بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة، والتي ستقام بالمجر، في الفترة من 9 إلى 19 يوليو الجارى .

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع كلاً من : كندا وإسبانيا وكوريا، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وجاء جدول مباريات مصر فى كأس العالم لناشئات السلة كالتالى ..

9 يوليو مصرو كوريا

10 يوليو مصر و اسبانيا

12 يوليو مصر و كندا

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد

في المقابل شارك منتخب الناشئين في كأس العالم التي أقيمت بأسبانيا، وخسر المباريات الأربعة أمام الأرجنتين، وأستراليا وبولندا، وأمريكا.