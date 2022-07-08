شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتب الإصابة كلمة النهاية لرحلة بيرسى تاو وميكيسونى مع الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً تأهيلياً للثنائى الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعبا الفريق، للتعافي من الإصابة التى تعرض لها الثنائى بالفترة الاخيرة وهى الإصابة التى أثارت الجدل حول استمرارهم مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وهو مانلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

س: ماطبيعة إصابة بيرسى تاو ؟

ج: اشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته فى مران الفريق، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التى كشفت تعرضه ‏لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

س: ما طبيعة الإصابات التي تعرض لها بيرسى تاو منذ انتقاله للأهلى؟

ج: تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

وكانت الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين، وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس، وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الامامية.

س: متى يعود بيرسى تاو للتدريبات الجماعية ؟

ج: ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

س: وماذا عن ميكيسونى؟

ج: يُتابع مسئولو النادي الأهلي مع أحد الأطباء الألمان الكبار المُتخصصين فى جراحات العظام حالة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، ويحرص مسئولو الأهلي على إرسال تقارير وفحوصات طبية مُستمرة للطبيب الألماني بخصوص حالة اللاعب الموزمبيقي، خاصة بعدما نصح الطبيب الألماني إدارة الأهلي بعدم إجراء جراحة لـ ميكيسوني بعد الإصابة التى تعرض لها بجزع في الرباط الداخلى للركبة.

س: ما أخر تطورات برنامج تأهيل بيرسى تاو وميكيسونى ؟

ج: بدأ بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة، وخاض تاو وميكيسوني تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، حيث خاض اللاعبان فقرة منفردة من التدريبات البدنية في الجيم والملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

س: هل يرحل بيرسى تاو عن الأهلى فى الصيف؟

ج: تضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو مع الأهلى فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب، وكان آخرها مزق العضلة الأمامية.

س: وما سر انتقاد مسئولى الأهلى لأداء بيرسى تاو؟ س: وما سر انتقاد مسئولى الأهلى لأداء بيرسى تاو؟ ج: يرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته. س: وماذا قدم بيرسى تاو منذ ارتداء القميص الأحمر؟ س: وماذا قدم بيرسى تاو منذ ارتداء القميص الأحمر؟ ج: وصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات، لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أخرى لزملائه.

س: هل يرحل ميكيسونى عن الاهلى ؟

ج:إستقرت الأراء في الأهلي على الإستغناء عن ميكيسوني خلال الصيف الجاري بسبب تواضع قدراته الفنية بجانب كثرة إصاباته .

س: ماذا قدم ميكيسونى مع الاهلى ؟

ج:تعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين