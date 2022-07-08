شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى المصرى 24 ساعة إجازة قبل الاستعداد لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري منح اللاعبين راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء غدا السبت - أول أيام عيد الأضحى المبارك - وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من يوليو الجاري.

من جانبه، أعرب طارق سليمان المدرب العام للنادي المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إيسترن كومباني في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، مؤكداً على أن طموح الفريق البورسعيدي هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وقال طارق سليمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: مباريات الكأس كلها مفاجآت لكن حسام حسن قرأ المنافس بشكل جيد، بدليل استحواذنا الكامل طوال الشوط الأول واهدار العديد من الفرص، بالإضافة إلى السيطرة في الشوط الثاني.

أضاف: رغم الغيابات عندنا مثل هيثم العيوني وإصابة زياد فرج أمس بالتدريبات، إلا أننا قدمنا أداء جيد رغم كل الظروف التي مرينا بها وحسام حسن "لملم الفريق" بعد تعثر كبير عانى منه المصري قبل فترة، ووصلنا لهذا الشكل في النهاية وأهنئ اللاعبين على الفوز.

واختتم: طموحنا كبير جداً ومرينا بظروف أصعب من ذلك ونسعى لتوصيل هذا الطموح إلى اللاعبين من قبل وصلنا إلى نهائي الكأس ولعبنا السوبر مع الأهلي وطموحنا أن نصل لأبعد نقطة في البطولة، والفوز المتتالي أعاد الثقة للاعبين بعد الانهيار في 8 مباريات بالهزائم.