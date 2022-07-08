وسط تكهنات عن مستقبله..رونالدو يغيب عن جولة يونايتد في تايلاند وأستراليا

قال مصدر في مانشستر يونايتد الإنكليزي، الخميس، إن المهاجم كريستيانو رونالدو لن يسافر مع الفريق في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية.



وأصبح مستقبل النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



لكن المصدر أكد أن الدولي البرتغالي، الذي يتبقى له عام في عقده، ليس للبيع.



ويستهل يونايتد جولته الخارجية بمواجهة ليفربول في بانكوك في 12 يوليو/تموز قبل مواجهة ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس. كما سيلعب مع أستون فيلا في بيرث في 23 يوليو/تموز.



ولم يتضح بعد متى سيعود رونالدو للتشكيلة.



بي إن سبورت

