بن شرقي في طريقه للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن انتقال أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك ، لـ النادى الأهلي أصبح شيه مؤكد .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ أصبح شبه مؤكد انتقال بن شرقي للأهلي”.

تجربة جديدة خارج مصر

يذكر أن أكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه بقناته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن اشرف بن شرقي يرغب في خوض تجربة جديدة خارج مصر مشددا أن أزمته ليس في المقابل المادي مطلقا.

وأضاف أن الحديث عن قيام رجل أعمال زملكاوي بتمويل صفقه تجديد عقد بن شرقي غير صحيح بالمرة مشددا أن الزمالك لم يوافق علي تمويل أي صفقة للفريق.

وتابع أن الزمالك حصل علي مليوني جنيه مقابل إعلان علي قميص النادي فقط مشددا أن النادي حصل علي مستحقاته المتأخرة من ٣ بنوك بالإضافة لدفع قيمه الضرائب .