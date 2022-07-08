شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة التعاقدات فى الإسماعيلى يقدم استقالة مكتوبة لمجلس إدارة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سمير نصر مدير إدارة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى بإستقالة مكتوبة لمجلس إدارة ناديه خلال الساعات الاخيرة الماضية فى ظل رفضه الاستمرار فى منصبه اعتراضاً على سياسة التعاقدات فى القلعة الصفراء ، ومن المقرر أن ينافش مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى الإستقالة فى الاجتماع المقبل من أجل البت فيها سواء بقبولها وتكليف شخص أخر بالمهمة أو رفضها.

فى سياق أخر ، نجح المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، فى الحصول على توقيع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة.

وحرص المهندس يحيى الكومى على تولى ملف انتقال اللاعب الذى يعد هداف الدوري الغاني، حيث قام بمخاطبة ناديه ووزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بعد سداد كافة المستحقات الخاصة بانتقاله لصفوف الدراويش في سرية تامة، وذلك في ظل الثقة الموضوعة في الجهاز الفني الحالي واللاعبين الخروج من تلك الكبوة بالمسابقة المحلية، وضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.