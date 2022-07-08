شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية فيوتشر على مائدة ريكاردو سواريز فى الأهلى خلال "العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز على دراسة مباريات فريق فيوتشر خاصة مباراته الاخيرة أمام غزل المحلة التى فاز بها بخماسية مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس رابطة الاندية المحترفة فى نسختها الاولى وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف لفريق فيوتشر الذى سيلاقيه المارد الأحمر بالجولة المقبلة للدوري.

ويسعى سواريز لاستكشاف منافسيه في الجولات المقبلة للدوري بعناية شديدة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يعانى منه الاهلى في الأسابيع الأخيرة.

أحرز أهداف فيوتشر فى شباك غزل المحلة كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.

يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

والتقى الاهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل هدف المارد الاحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.