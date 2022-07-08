شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 24 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل بإقامة أربعة لقاءات تجمع البنك الاهلى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت ، ومباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى ، ولقاء الاهلى مع فيوتشر على ستاد الاهلى والسلام ومباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.