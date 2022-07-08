شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. عمرو رضا بطل المصارعة المتوج بذهبية المتوسط: بحب الملوخية وبسمع أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب هو عمرو رضا بطل المصارعة، و المتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة؟

البينج بونج

هل تحب دخول المطبخ ؟

بحب أدخل المطبخ طبعا، وبعمل الشكشوكة حلو أوى.

ما الأكلة التى تفضلها؟

الملوخية

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

مفيش نجم محدد، مش مهتم

من مطربك المفضل ؟

أم كلثوم طبعا

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

أى حاجة فى المصارعة سواء لاعب أو مدرب أو أى حاجة متعلقة بالمصارعة

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد معين

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين.. كل حاجة ليها وقتها طبعا