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برة الملعب .. عمرو رضا بطل المصارعة المتوج بذهبية المتوسط: بحب الملوخية وبسمع أم كلثوم

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب هو عمرو رضا بطل المصارعة، و المتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة. 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة؟

البينج بونج 

 

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هل تحب دخول المطبخ ؟

بحب أدخل المطبخ طبعا، وبعمل الشكشوكة حلو أوى.

 

ما الأكلة التى تفضلها؟

الملوخية 

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

مفيش نجم محدد، مش مهتم 

 

من مطربك المفضل ؟

أم كلثوم طبعا 

 

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لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

أى حاجة فى المصارعة سواء لاعب أو مدرب أو أى حاجة متعلقة بالمصارعة 

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

مفيش حد معين 

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين.. كل حاجة ليها وقتها طبعا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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