شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص "ركبة" طاهر محمد طاهر لتحديد مصيره من مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى لفحص طبى قبل مران اليوم لتحديد مدى تعافيه وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما اشتكى اللاعب من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

واكتفى طاهر محمد طاهر بأداء جلسة تأهيل منفرد في الجيم على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وألتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة