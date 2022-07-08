الامارات | العين يحافظ على جوهرته.. خالد البلوشي مستمر حتى 2026

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحافظ على جوهرته.. خالد البلوشي مستمر حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تجديد عقد لاعب الفريق خالد البلوشي،“23 سنة“، لمدة أربعة مواسم، وبذلك سيمضي اللاعب في مسيرة الدفاع عن أغلى شعار حتى 2026.

وقال خالد البلوشي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين اليوم إن الثقة الغالية التي منحني لها النادي من خلال الاستمرار في الدفاع عن شعار “الزعيم” بتجديد التعاقد، تعزز من رغبتي في العطاء لهذا الكيان الشامخ وتمنحني الدافع القوي للمضي قدماً على نهج اللاعبين الذين ارتبطت مسيرتهم مع العين بإنجازات غير مسبوقة وسطروا اسمائهم بأحرف من نور في السجل الذهبي على مر تاريخ نادينا العريق على المستويين المحلي والقاري، وأسأل الله العلي القدير لي وزملائي بالفريق السداد والتوفيق.

وأعرب البلوشي عن بالغ شكره وتقديره لإدارة النادي ومدرب الفريق على كل الدعم الذي ظل يحظى به خلال الفترة الماضية والتشجيع المتواصل لتقديم أفضل ما لديه، خصوصاً خلال الفترة التي اضطر فيها لإجراء العملية الجراحية أخيراً ما أسهم في تعزيز معنوياته وعودته السريعة إلى تدريبات الفريق الجماعية.

ورداً على سؤال حول طموحاته بعد الإعلان عن تجديد تعاقده مع النادي، قال: "منذ انضمامي لنادي العين عندما كنت لاعباً بمدرسة الكرة لم أضع سقفاً لطموحاتي فأهدافنا دائماً كانت واضحة لأن الانتماء للأندية الكبيرة يمنحك الدافع لمعانقة الأمجاد وحصد المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، غير أن تجديد التعاقد وثقة المدرب والإدارة وجماهير “الزعيم” تعزز من مسؤولياتي في الدفاع عن شعار العين والمؤكد أن لدي طموحاتي الشخصية التي تتسق مع أهداف نادينا الكبير والتي أسعى إلى تحقيقها في ظل الإمكانيات العالية التي يوفرها النادي للاعبيه والتي تعتبر محفزة للعطاء بداية بعقلية التعامل الاحترافية من الإدارة والأجهزة الفنية وروح العائلة الواحدة بين أعضاء الفريق والمساندة القوية التي نحظى بها من الجماهير".

وأكمل: "أنا ابن العين نشأت وترعرعت في مدرسة الكرة وأكاديمية النادي، حتى وصلت إلى فريق الكرة الأول ولم أشعر لحظة بأي تقصير من النادي تجاهي وزملائي اللاعبين على مر السنين التي أمضيتها في النادي لذلك نحن ندرك جيداً مهما قدمنا لهذا الكيان فلن نوفيه حقه".

وزاد: "ندرك جيداً ما المطلوب منا في الموسم الكروي الجديد، سنتحلى بروح القتال والتركيز ونضاعف من جهودنا من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققناها في الموسم المنتهي والذي شهد تتويجنا بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين".

وحول مدى تأثير الجمهور العيناوي على أداء الفريق، قال: "جماهير العين الأكثر تأثيراً في دورينا، الأمر الذي تؤكده لغة الواقع والأرقام، ونحن اللاعبون محظوظون في العين بهذا الجمهور الكبير الذي ظل داعماً ومسانداً لنا في كل مبارياتنا بالموسم الماضي من على المدرجات ومنصات التواصل الاجتماعي ونسأل الله العلي القدير دائماً أن يوفقنا في إسعادهم وتحقيق طموحاتهم".

واستطرد لاعب فريق العين، خالد البلوشي قائلاً: "بعد تتويجي مع العين بأول بطولتين دوري أدنوك وكأس المحترفين أتطلع إلى المزيد من الإنجازات مع هذا النادي الكبير، من خلال استعادة النادي للقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية لأن الإنجاز عندما يرتبط بتمثيل الدولة في المسابقات الخارجية له طعم ونكهة خاصة ونادي العين اعتاد على تسجيل الحضور المميز باسم دولتنا الحبيبة في مختلف البطولات العالمية والقارية والإقليمية".

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