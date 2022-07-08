شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدريب 5 أندية.. على ماهر يحصد أول بطولة فى مسيرته التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسب بيعدل المزاج، كلمات قالها على ماهر المدير الفني لفيوتشر ليعبر عن مدى فرحته بتحقيق أول لقب في مسيرته التدريبية، والتي بدأها منذ عام 2017، حيث تولى على ماهر في مسيرته التدريبية، القيادة الفنية لـ 5 أندية، بدأها مع الأسيوطى مرورا بسموحة، ثم إنبى، والمصرى، وأخيرا فيوتشر، ولم يحقق ماهر أي لقب خلال مشواره التدريبى سوى مع فيوتشر وهو اللقب الأول له كمديرا فنيا .

وتوج فيوتشر بلقب كأس رابطة الأندية مساء الخميس، بعد التغلب على المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة النهائية.

وقاد على ماهر فريق الأسيوطى في 38 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 12 وخسر 13 منها، ووصل معهم لنصف نهائي كأس مصر، واستطاع إقصاء الأهلى من البطولة موسم 2017/2018 .

وبعد الأسيوطى تولى تدريب سموحة، قاد الفريق في 14 مباراة فاز في 5 ، وتعادل في 8، وخسر مباراة واحدة.

ورحل ماهر إلى إنبى وأستمر معهم طوال 24 مباراة ، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر مثلها.

ثم قاد على ماهر المصرى موسم 2020/2021، و خاض الفريق تحت قيادته 51 مباراة، حقق الفوز في 23، وتعادل في 14، وخسر مثلها.

والموسم الجارى مع فيوتشر قادهم في 24 لقاء فاز فى 11، و تعادل فى 6 وخسر 7 مباريات، ليحتل حاليا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وتوج معهم بلقب كأس الرابطة، ليحقق ماهر أول ألقابه في مسيرته كمديرا فنيا.