شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش "رجال وسيدات" ببطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر وتحديدا باستاد القاهرة الدولي، حدث دولى هام فى لعبة السلاح وهي بطولة العالم للرجال والسيدات في مختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 23 يونيو الجاري بمشاركة 103 دولة.







قائمة لاعبى منتخب مصر لسلاح الشيش قائمة لاعبى منتخب مصر لسلاح الشيش

الجهاز الفني والإداري لمنتخب السلاحوضمت قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري كلا من: عمرو الشرقاوي وإسلام أحمد إداريان الفريق، حسن كمال وغادة عاطف ومحمد الششتاوي ومحمد الجمال وسمر علي أطباء الفريق وشريف البكري مدير فني سلاح السيف وكريستيان بور مدرب السيف وجمال عبداللطيف مدرب السيف وسيد سامي مدير فني سلاح سيف المبارزة وخالد بوهديمة مدرب سلاح سيف المبارزة ومؤمن مجدي ومصطفى نهاد واسبرومنتي مدربين فريق سلاح الشيش

وجاءت قائمة الفريق المصري لسلاح الشيش رجال وسيدات ببطولة العالم كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن ونورا منير ونهى هاني ويارا الشرقاوي ومريم الزهيري".



مواعيد منافسات سلاح الشيش مواعيد منافسات سلاح الشيش

تنطلق منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم 16 يولو وتستكمل يوم 19 يوليو، بينما تبدأ منافسات الفردي للرجال يوم 17 يوليو وتستكمل يوم 20 يوليو.

بينما تبدأ منافسات الفرق للسيدات يوم 21 يوليو حتى يوم 22 يوليو، على أن تنطلق منافسات الفرق للرجال يوم 22 يوليو حتى يوم 23 يوليو.