شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف مكاسب تتويج الإسماعيلى ببرونزية كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رضاه عن أداء اللاعبين فى أعقاب الإنتصار على إنبي وحصد برونزية كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم الدراويش فى الدقائق الأولى من اللقاء عن طريق عمرو الحلواني قبل أن يتعادل إنبي خلال اللحظات الأخيرة من توقيع على فوزي ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى نجح فيها الإسماعيلي فى التفوق بنتيجة 5 / 4 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي.

وأضاف الجمل فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه: ” الإنتصار على إنبي وحصد المركز الثالث بالبطولة شىء جيد لكننا كنا نطمح للوصول للمباراة النهاية بعد التقدم فى مباراة رائعة على كافة الأصعدة بالدور قبل النهائي إلا أن التوفيق لم يكن حليفنا بعد الخسارة بركلات الترجيح “.

وتابع : ” الفوز أراه معنوياً من الدرجة الأولى لإستعادة الثقة بالنسبة للاعبين قبل مواجهة سموحة ببطولة الدوري المحلي وسنغلق تلك الصفحة وسنبدأ الاستعداد لتلك المباراة المصيرية ونتطلع لإنتهاج سياسة تستهدف تجنب فقدان أية نقاط جديدة فى الدوري “.

واستكمل حديثه : ” تلك المواجهة حملت العديد المكاسب على رأسها مشاركة أكثر من عنصر كان يحتاجون لإستعادة الثقة من أجل الإعتماد على جهودهم بشكل تدريجي حسب الحاجة الفنية للفريق “.

وأتم مدفعجي الكرة المصرية : ” أتمنى من الجماهير استمرار مساندة اللاعبين للخروج من سلسلة غياب الإنتصارات وتجميع أكبر قدر ممكن فى المباريات المقبلة والإبتعاد عن منطقة الخطر “.