شكرا لقرائتكم خبر عن العداءة بسنت حميدة تطير لأمريكا 11 يوليو الجارى للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى إلى أمريكا يوم 11 يوليو الجارى، للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام في الفترة من 14 إلى 24 من نفس الشهر.

ونجح مسئولو اتحاد ألعاب القوى في إنهاء إجراءات التأشيرة في السفارة، عقب عودة اللاعبة من الجزائر حيث شاركت في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي حققت خلالها ذهبيتى سباق 100 متر و200 متر عدو.

ويشارك منتخب ألعاب القوى فى بطولة العالم بقائمة تضم كلا من بسنت حميدة وإيهاب عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى الجمل.

وتقتصر المشاركة على هذه القائمة فى ظل إصابة محمد مجدى خلال مشاركته في البحر المتوسط والتى حقق خلالها برونزية، وإصابة مصطفى عمرو أيضا.

وحقق منتخب ألعاب القوى 5 ميداليات فى دورة البحر المتوسط ، مقسمة إلى ذهبيتين، وفضيتان، بالإضافة إلى برونزية.