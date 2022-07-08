شكرا لقرائتكم خبر عن هرم ميداليات مصر فى ألعاب البحر المتوسط.. الأثقال يتصدر والمصارعة الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وعودة البعثة المصرية من الجزائر، متوجة بالمركز السادس وتحقيق 51 ميدالية متنوعة تتضمن 13 ذهبية، و16 فضية بالإضافة إلى 23 برونزية، بدأ كل اتحاد الاستعداد للبطولات المقبلة، وفقا لأجندته الدولية، وكذلك الموعد المحدد لبدء الموسم المحلى الجديد.

وشهدت البطولة تفوق أكثر من لعبة، وحصد العديد من الميداليات، وكذلك هناك اتحادات لم تحقق سوى ميدالية واحدة أو ميداليتين فقط ، وهذا ما نرصده في السطور التالية ..

رفع الأثقال في القمة

يتصدر اتحاد رفع الاثقال المشهد في ميداليات البحر المتوسط ، حيث جمع لاعبيه العدد الأكبر من الميداليات برصيد 10 ميداليات متنوعة مقسمة الى 2 ذهب ، و 4 فضة ، مثلها برونز ، وياتى في الوصافة والمركز الثانى اتحاد المصارعة الذى حقق 9 ميداليات ذهبية و فضيتان ، و 6 برونزيات .

ويحل اتحاد الكاراتيه في المركز الثالث برصيد 7 ميداليات ، ذهبيتان ، و 3 فضيات ، بالإضافة إلى برونزيتان ، فويما يخص العاب القوى فكان المنفاجأة في البطولة ، و الذى أسفر عن تألق بسنت حميدة بطلة سباق العدو ، والتي توجت بذهبيتى سباق 100 متر ، و 200 متر ، ووصل اجمالى ميداليات العاب القوى في دورة البحر المتوسط الى ذهبيتان و فضيتان و برونزية .

وبعد العاب القوى يأتي اتحاد التايكوندو، برصيد 4 ميداليات ، منها ذهبية سيف عيسى ، و فضيتان و برونزية ، ويليه اتحاد الملاكمة بذهبية و برونزيتان وبنفس العدد اتحاد السلاح الذى حقق 3 ميداليات أيضا ذهبيتان و برونزية .

وهناك اتحادات حققت ميداليتان فقط ، وهى اتحادات تنس الطاولة، والجودو، والفروسية، حيث حقق الطاولة ذهبية وفضية، والجودو ذهبية وبرونزية، والفروسية فضية وبرونزية .

في المقابل هناك اتحادات حقق ميدالية فقط، وهى أربعة اتحادات، اليد، والرماية، والريشة الطائرة، والجمباز.