شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح اليوم ملف الاستعداد لسموحة بعد برونزية كأس رابطة الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة وذلك بعد الفوز على إنبى أمس وحصد المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد فاز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي، سجل للدراويش عمرو الحلواني وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وحازم مرسي وحسن ياسين.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف