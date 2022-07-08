هجوم من جعفر ودفاع من إبراهيم سعيد .. طارق حامد نجم الزمالك يتصدر المشهد الرياضي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه إبراهيم سعيد رسالة دعم للاعب طارق حامد ، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا: "انا بدعم طارق حامد عشان مفيش حد بيدافع عنه لانه ملوش في البيدجات، بالتوفيق يا طارق انت نجم ولاعب تستاهل كل الدعم وبالتوفيق فيما هو قادم".

هجوم جعفر

من جانبه فتح أحمد جعفر مهاجم الفريق الكروي الأول الأسبق بنادي الزمالك، النار على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، بسبب غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة، وسعيه للحصول على مقابل مادي كبير، في ظل نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، مشددا على أن الجماهير لن ترحمه، لأنها تتذكر دائما المشهد الأخير.

قال أحمد جعفر، في تصريحات تليفزيونية: «طارق حامد قدم الكثير للزمالك، وحصد بطولات، وكان أحد أهم الأعمدة الرئيسية في خط وسط الفريق، لكن الجماهير في النهاية لا تتذكر إلا المشهد الأخير، ولن ترحمه إذا رحل عن النادي الأبيض بهذه الطريقة، وهو منقطع عن التدريبات».

وأشار نجم الزمالك إلى أن «طارق حامد لم يتعلم أي شيء من شيكابالا قائد الفريق الأبيض، الذي لم يتجاوز عقده مع القلعة البيضاء 300 ألف جنيه، بالضرائب، ورغم ذلك قدم مستويات قوية مع الفريق».