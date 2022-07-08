مرتضي منصور: الجماهير لن تختار عناصر الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر فيديو بثه بقناته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أشرف بن شرقي يرغب في خوض تجربه جديده خارج مصر مشددا أنه أزمته ليست في المقابل المادي مطلقا.

وأضاف أن الحديث عن قيام رجل أعمال زملكاوي بتمويل صفقه تجديد عقد بن شرقي غير صحيح بالمره مشددا أن الزمالك لم يوافق علي تمويل أي صفقة للفريق

وتابع أن الزمالك حصل علي مليوني جنيه مقابل اعلان علي قميص النادي فقط مشددا أن النادي حصل علي مستحقاته المتأخرة من ٣ بنوك بالاضافه لدفع قيمه الضرائب .

ووجه رسالة لجماهير الفريق مؤكدًا أن احلام الجماهير أوامر ولكن الجماهير لن تختار عناصر الفريق.

واختتم أن الزمالك تعاقد مع لاعبين علي اعلي مستوي وسيتم تدعيم الفريق بأفضل الصفقات