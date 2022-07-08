شكرا لقرائتكم خبر عن معروف وهلهل يطيران للسعودية 17 يوليو للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الحكمان المصريان محمد معروف وسامى هلهل إلى السعودية يوم 17 يوليو الجارى، إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل التحكيم المصرى فى بطولة كأس العرب للشباب التى تنطلق يوم 20 من نفس الشهر.

واختار الاتحاد العربي لكرة القدم إسمين مصريين ضمن قائمة الحكام المكلفة بإدارة مباريات كأس العرب للشباب، هما حكم الساحة محمد معروف والحكم المساعد سامي هلهل.

وتقام منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بالممكلة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

ويشارك المنتخب المصري للشباب الذي يقوده المدير الفني محمود جابر في منافسات كأس العرب، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبي عمان والصومال.