شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يعلن التعاقد مع سايكو بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى القناة التعاقد مع الجامبى سايكو كونتيه مهاجم الاسماعيلى بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع الدراويش بالتراضى، وكتب سايكو عبر حسابه على انستجرام:"لكل عشاق الإسماعيلي، أود أن أعلن مغادرتى للنادى بعد ستة أشهر معكم، لقد كان إحساسا لطيفًا ورائعًا أن أرتدى قميص نادي كبير مثل الإسماعيلي، لقد أتيت وأردت تقديم أفضل ما لدي للنادي لكن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما تريدها، وأود أن أشكر المشجعين لأنه كان هناك دعمًا غير مشروط أثناء إقامتى فى النادى، وأتمنى للنادى كل التوفيق".

وكان النادى الإسماعيلى قد تعاقد مع اللاعب الجامبى سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذى ينافس بالدورى المصرى فى القسم الثانى مقابل 800 ألف جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، جاء ذلك بعدما رحبت اللجنة الفنية التى ضمت حمادة المصرى ومحمود حسن والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون وقتها بضم اللاعب فى ظل قدراته الفنية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق سموحة السكندرى الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 24 من عمرمسابقة الدورى.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف