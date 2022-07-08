شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..أحمد رفعت موزع الهدايا فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، اكتشاف نفسه تحت القيادة الفنية لعلى ماهر، سواء خلال فترة تواجده مع المصرى أو بعد رحيله إلى فيوتشر، محافظاً على مستواه للموسم الثانى على التوالى، ليكون سبباً رئيسياً فى تتويج فريقه ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

ونجح أحمد رفعت بامتياز في خطف لقب موزع الهدايا الجديد فى الكرة المصرية، بعدما نجح فى صناعة 3 أهداف ضمن خماسية فيوتشر فى شباك غزل المحلة ليقود فريقه للفوز بنتيجة 5 / 1 على الفريق المحلاوى ويحصد اللقب الأول في تاريخه بعد صعوده للدورى الممتاز فى الموسم الجارى.

بدأ أحمد رفعت مسيرته الكروية فى الدورى العام مع فريق إنبى، حيث سطع نجمه وتهافتت على ضمه الأندية الكبرى، بعدما شارك فى 74 مباراة مع زعيم الأندية البترولية سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى.

تألق رفعت مع إنبي جذب أنظار الزمالك، لينضم إلى القلعة البيضاء فى موسم 2016/2017، ومع الفريق الأبيض شارك أحمد رفعت فى 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، غير أن الفرصة التى حصل عليها لم تكن كافية لإثبات قدراته الهجومية، ليعود فى موسم 2017/2018، إلى إنبى.

وفى موسم 2019/ 2020، انتقل أحمد رفعت إلى المصرى ليعيد اكتشاف نفسه من جديد، حيث تألق مع الفريق البورسعيدى تحت قيادة على ماهر، وشارك فى 31 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، قبل أن يرحل عن الفريق فى بداية الموسم الجارى وينضم إلى فيوتشر بصحبة على ماهر مجدداً، واصل رفعت مسيرة التألق، حيث شارك مع فيوتشر في 20 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق مواصلاً رحلة التألق.