شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يبحث عن حل لأزمة الجناح بالأهلي قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي عن حلول لأزمة مركز الجناح في صفوف الفريق الأحمر قبل مباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناة الأهلي من أزمة في مركز الجناح لغياب أكثر من لاعب مثل بيرسي تاو وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وعدم اتضاح موقف أحمد عبد القادر من اللحاق بهذه المباراة أو استمرار غيابه عن صفوف الأهلي.

ويفكر سواريز ومعاونيه في أكثر من حل للتعامل مع أزمة الغيابات في مركز الجناح من خلال الاعتماد على اللاعب الصاعد زياد طارق للمشاركة أساسيا في مباراة فيوتشر، أو اللعب بوليد سليمان في هذا المركز وإن كان هذا الحل مستبعدا، ويبقى تغيير طريقة اللعب والاعتماد على طريقة 4 / 4 / 2 واللعب بثنائي في مركز المهاجم الصريح من ضمن الحلول المطروحة لحل أزمة النقص العددي في مركز الجناح كما حدث في مباراة الجونة الأخيرة التي شهدت اللعب بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن.

واقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ضد فيوتشر بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الجونة وتسببت في غيابه عن موقعة الفريق الساحلي.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بشد بسيط في العضلة الأمامية خلال مباراته ضد بتروجت بكأس مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز استبعاده من قائمة مباراة الجونة، خشية من تفاقم الإصابة.

ويحتاج الأهلي لجهود ياسر إبراهيم في مبارياته القادمة خاصة أنه يخوض تحديات قوية أمام كلا من فيوتشر وبيراميدز بالدوري، ثم الزمالك بنهائي كأس مصر.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.