شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح أوباما فرصة جديدة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك منح يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق فرصة جديدة مع الفريق خلال المباريات المقبلة من أجل العودة للتألق مرة أخرى بعد ظهوره بمستوى متذبذب خلال مباريات الفريق الأخيرة .

ويعيش أوباما فترة من الهبوط في مستواه الفني منذ عودة فيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق وهو ما أدى لعودة اللاعب للدكة من جديد وكانت في لقاء القمة أمام الأهلى ثم شارك مع الفريق أمام البنك الأهلى في اللقاء الذى انتهى لصالح أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف وظهر أيضا بمستوى سئ ، ثم خرج من قائمة الفريق في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بداعى الإصابة .

ويبحث أوباما عن نفسه خلال مباريات الفريق من أجل العودة للتهديف والتألق من جديد في ظل رغبته اللعب مع المنتخب الوطنى والإحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة .