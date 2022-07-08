شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة كأس الرابطة استعداداً للأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة كأس رابطة الأندية المصرية، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد الأهلي وي السلام.

ويسعى فريق فيوتشر إلى استغلال حالة الاضطراب الفني التي يعاني منها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي وفيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، بات في حكم المؤكد افتقاد فيوتشر لكل من، محمود حمدي حارس مرمى الفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خضع على أثره لجراحة، كما يغيب أيضاً ناصر ماهر عن المشاركة مع فيوتشر بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة.