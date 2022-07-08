شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يُغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسؤولو المقاولون العرب، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت تحفيزية للاعبي الفريق، وذلك في حالة الفوز على الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث تنص لائحة الفريق على صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على الأهلي أو الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني لنادى المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص السهلة من لاعبى الفريق، ومنح عودة تعليمات خاصة للمهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، خاصة أن الزمالك لن يفرط فى أى نقطة بسبب المنافسة على الدوري العام مع الأهلي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

من جهته أكد طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الحظ يعاند فريقه كثيراً الفترة الماضية، بسبب الفرص السهلة التى يهدرها اللاعبون خلال المباريات .

وقال طلعت محرم نسعى لاستغلال التوقف قبل مواجهة الزمالك، واجهنا البنك الأهلي بعناصر محترمة ومميزة، خاصة فى الهجوم، واستطعنا التقليل من خطورتهم على مدار المباراة والفرصة الوحيدة التى تمكنوا من الوصول بها سجلوا هدفا".