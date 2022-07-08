شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن رحيل على لطفى بضم حارس مرمى جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن مسئولو النادي الأهلي الموافقة على رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بنجاح الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل رغبة الحارس البديل في الخروج عن قلعة الجزيرة في الصيف الحالي والاكتفاء بالفترة التي قضاها في صفوف الأهلي، ولم تشهد الحصول على فرصة كافية مع الفريق الأحمر.

ويرغب علي لطفي في الرحيل عن الأهلي من أجل العودة للمشاركة الأساسية في ظل وجود صعوبة في حجز مكان أساسي بالأهلي مع وجود محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر، بخلاف تفكير إدارة الأهلي في ضم حارس مرمى جديد بعدما شهد الموسم الحالي تراجع مستوى محمد الشناوي بشكل ملحوظ.

واقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ضد فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الجونة وتسببت في غيابه عن موقعة الفريق الساحلي.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بشد بسيط في العضلة الأمامية خلال مباراته ضد بتروجت بكأس مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز استبعاده من قائمة مباراة الجونة، خشية من تفاقم الإصابة.

ويحتاج الأهلي لجهود ياسر إبراهيم في مبارياته القادمة خاصة أنه يخوض تحديات قوية أمام كلا من فيوتشر وبيراميدز بالدوري، ثم الزمالك بنهائي كأس مصر.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.