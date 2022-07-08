شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين عبد السلام وشبانه لتدعيم الدفاع فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو الزمالك في الوقت الحالي بين الثنائى المعار للاتحاد السكندرى محمد عبد السلام ومحمود شبانه لاختيار أحدهما لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل نظرا للحاجة الماسة لمجهودات أحدهما خاصة مع المعاناة التي عاشها الجهاز الفني بقيادة فيريرا في الموسم الحالي بسبب كثرة الإيقافات والغيابات التي ضربت الخط الخلفى بالكامل وأدت لإستعانة المدير الفني بالثنائى الشاب حسام عبد المجيد ومحمد طارق في الجانب الأيمن.

كان مسئولو الزمالك قد وافقوا على إعارة محمد عبد السلام في بداية الموسم للاتحاد السكندرى لإكسابه بعض من الثقة قبل عودته مرة أخرى لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل ، بينما وافق مجلس إدارة الفريق الأبيبض على إعارة محمود شبانه بعدما قام النادى بشرائه من أسوان عقب صدور قرار إيقاف القيد لمدة موسم من الإتحاد الدولى على الزمالك .

ويراقب الجهاز الفني للزمالك حاليا بعض اللاعبين المعارين في الأندية الأخرى تحسبا للإستعانة بخدماتهم في الموسم المقبل في ظل الحاجة الماسة لاكثر من لاعب في كافة المراكز .