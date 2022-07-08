شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السلة يواجه الدومينكان لتحديد المراكز بكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة منتخب ناشئين كرة السلة تحت 17 سنة مع نظيره الدومينيكان فى تحديد المراكز من التاسع الى السادس عشر بمنافسات كأس العالم التى تقام بأسبانيا. وتأتى مشاركة منتخب الناشئين فى البطولة يعد التتويج ببطولة أفريقيا التى أقيمت بمصر أغسطس الماضى. وتضم قائمة المنتخب المصري النهائية للمونديال كلا من: أحمد نضال أبو العلا - آدم محمد الحلواني - حسن محمد عامر - حسين شوكت المراغي - سليم معتز - سيف قيدار هنداوي - علي الدين وسام - عمر محمد أبو العلا - كريم حاتم الجيزاوي - محمد تامر حسين - محمد طارق خيري - يوسف عمرو الغايش. ويترأس البعثة إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويرافقها محمد فتحي عضو مجلس الإدارة على نفقته الخاصة.