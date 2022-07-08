شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من انتفاضة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبى فريقه من الإستهانة بالمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة توخى الحذر والحيطة أثناء المباراة ، مؤكدا أن الفوز الأخير الذى حققه لاعبو الذئاب أمام الجونة بكأس مصر ربما يكون دافع كبير للاعبين لمواصلة الإنتفاضة من أجل الإبتعاد عن صراع الهبوط .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة .

من ناحية أخرى بدأ محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خوض مرحلة جديدة من مراحل البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.



وقام عبد الشافي بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.



ويعاني عبدالشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.



ويقوم الجهاز الطبي للفريق بشكل متواصل بعمل فحوص طبية للاعب للاطمئنان على حالته ، حتى الوصول إلى حالة التعافي التام والعودة للمشاركة مجددا في التدريبات والمباريات.

