شكرا لقرائتكم خبر عن صراع جنوب إفريقى على شراء بيرسي تاو من الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم أكثر من نادي جنوب إفريقي بالتعاقد مع بيرسي تاو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح مصير اللاعب الجنوب إفريقي من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر غامضا، مع تراجع مستواه وكثرة إصاباته العضلية وغيابه عن الأهلي لفترات طويلة، وهو ما بات لغزا محيرا داخل الفريق الأحمر.

وعلم ”الخليج 365” أن ناديي أورلاندو بيراتس وكيب تاون الجنوب إفريقيين، يتطلعان للحصول على خدمات لاعب الأهلي في الصيف مستغلين غموض مصير اللاعب من الاستمرار في القلعة الحمراء، ووجود تفكير داخل الأهلي في الموافقة على بيع اللاعب حال وصول عرض جاد ومغري للحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وانضم بيرسي تاو للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من برايتون الإنجليزي مقابل 1.8 مليون يورو، حيث بدأ الناديين الجنوب إفريقيين في استطلاع موقف إدارة الأهلي بشأن التخلي عن خدمات تاو، وتترقب الإدارة استطلاع رأي ريكاردو سواريز بشأن الإبقاء على اللاعب الجنوب إفريقي أو منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويقه في الصيف.