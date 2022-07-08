منتخب 2006 يمنح لاعبيه راحة بسبب عيد الأضحى

القاهرة - سامية سيد - منح محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 لاعبيه راحة سلبية لقضاء إجازة عيد الأضحي مع عائلاتهم، قبل العودة لتجمع جديد، للدخول في معسكر مغلق مطول بالقاهرة استعدادًا لكأس العرب التى تنطلق 22 أغسطس المقبل.

أشاد الجهاز الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة بإيجابيات المعسكر المغلق الذي أختتم أمس ، بعد خوض مواجهتين وديتين أمام فريقي الأسواق الحرة والنصر.

وقسم الجهاز الفني استعداداته لكأس العرب لثلاث مراحل، تبدأ الأولى بمعسكر مغلق بالقاهرة يوم 13 يوليو وتمتد حتى نهاية الشهر ذاته، وتتخللها مباراتان وديتان ، بينما تتضمن المرحلة الثانية معسكرًا مغلقًا بالمملكة العربية السعودية من 30 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، وتتخللها أيضًا مباراتان وديتان، قبل السفر إلى إسبانيا التي تحتضن المرحلة الأخيرة من الإعداد لمنافسات كأس العرب، التي تنطلق في الجزائر يوم 22 أغسطس المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.