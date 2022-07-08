شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يحذر لاعبى البنك الأهلى من الإفراط فى تناول اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى من تناول اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى المباراة لتجنب زيادة الوزن قبل استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويسعى خالد جلال من العودة للعودة الى النتائج الإيجابية في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب البطولة .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها في الثاني عشر من الشهر الجاري ويستضيفها استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.