فيوتشر بطلا لكأس الرابطة بخماسية تاريخية في المحلة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - توج فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الخميس، على استاد القاهرة.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.

وحصد فيوتشر مليون ونصف المليون جنيه هي القيمة المالية للبطولة، بينما حصد غزل المحلة مليون جنيه هي القيمة المالية لصاحب المركز الثاني.

فيوتشر في مشواره بالبطولة تفوق على الاتحاد ومصر للمقاصة وبيراميدز والمصري وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وفي نصف النهائي تفوق على إنبي بثنائية دون مقابل.

رابط الأهداف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/9Qc44PHYdfaXi